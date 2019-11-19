ائتلاف رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة

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أفاد بيان لائتلاف النصر في البرلمان العراقي بزعامة حيدر العبادي وزّع ليل الاثنين/الثلاثاء ان التوقيع على وثيقة الكتل السياسية جاء مشروطا بتشكيل حكومة جديدة.

وأوضح البيان أن "إمضاء وتوقيع ائتلاف النصر على وثيقة الكتل السياسية بتاريخ الليلة الماضية جاء مشروطا بتشكيل حكومة جديدة تقوم بتطبيق هذه الالتزامات وإجراء انتخابات مبكرة".

وأضاف: "كما يجب تعديل قانون الانتخابات وإصلاح مفوضية الانتخابات وبمشاركة الفعاليات الشعبية وإدانة واضحة لقتل وجرح المتظاهرين السلميين واختطافهم".

ودعا ائتلاف النصر "الجميع إلى التضامن لإخراج البلاد من أزمتها نزولا عند مصالح الشعب وسلامة الدولة".