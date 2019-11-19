دونتشيتش يهدي مافريكس فوزا على سبيرز في دوري السلة الأمريكي

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سجل لوكا دونتشيتش ثلاثة أرقام مزدوجة ليقود دالاس مافريكس للفوز 117-110 على سان أنطونيو سبيرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الاثنين.

وأحرز دونتشيتش 42 نقطة، في أفضل حصيلة في مسيرته، واستحوذ على 11 كرة مرتدة كما مرر 12 كرة حاسمة

وساهم دوريان فيني-سميث في الانتصار بعدما سجل رمية ناجحة في نهاية الفترة المتاحة للهجمة ليتقدم دالاس 112-107 قبل دقيقة واحدة و14 ثانية من النهاية.

وقلص سبيرز الفارق إلى نقطتين بعد رمية ثلاثية من رودي جاي لكن دونتشيتش رد برمية ثلاثية ناجحة بعد 16 ثانية ليضمن انتصار مافريكس.

وقدم ديمار ديروزان أفضل أداء له هذا الموسم وسجل 36 نقطة لكن فريقه سبيرز خسر للمرة السادسة على التوالي.

ولم يخسر سبيرز في مثل هذا العدد المتتالي من المباريات منذ موسم 2010-2011 عندما خسر ست مباريات في مارس وأبريل.