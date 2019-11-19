رياض المالكي يدعو اليونان إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ردًا على إعلان بومبيو



دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية رياض المالكي، الحكومة اليونانية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال المالكي - خلال استقباله الأمين العام لوزارة الخارجية اليونانية ثيميستوكليس ديميرس، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة (رام الله) بحضور وكيل الوزارة أمل جادو، والقنصل اليوناني العام في القدس - إن إعلان بومبيو بأن المستوطنات لا تتعارض مع القانون الدولي انتهاك صارخاً للقانون الدولي وعدوان أمريكي على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانقلاب على الشرعية الدولية وقراراتها وعلى القانون الدولي".

وحذر من استغلال الحكومة الإسرائيلية هذا الإعلان لضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها لإنهاء حل الدولتين، داعيا المجتمع الدولي إلى حماية القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ولفت المالكي إلى أن رد الاتحاد الأوروبي على إعلان بومبيو دون المطلوب ومخيب للآمال، محذرا من أن الإعلان سيجر المنطقة إلى دوامة عنف.. مشيرا إلى قرار البرلمان اليوناني عام 2015 بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشددا على أن عقد اجتماع المشاورات السياسية بين البلدين في (رام الله) رسالة مهمة في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، معربا عن تطلعه لعقد اجتماع اللجنة الوزارية.