ــ روحانى: الدولة لن تسمح بانفلات الأمن.. و«الباسيج»: توصلنا إلى عدد من قادة التحركات.. والحكومة: عودة الإنترنت خلال يومين



اتهمت إيران، أمس، الولايات المتحدة بالتدخل فى شئونها الداخلية بعد إعراب واشنطن عن دعمها «للشعب الإيرانى»، وذلك عقب يومين من المظاهرات العنيفة فى عدة مدن إيرانية احتجاجا على الرفع المفاجئ لأسعار البنزين.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قال فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «كما قلت للشعب الإيرانى قبل نحو عام ونصف العام: الولايات المتحدة معكم».

واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية فى بيان صدر أمس، تصريحات بومبيو إعرابا «عن الدعم لمجموعة من مثيرى الشغب»، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ونددت الخارجية الإيرانية بما وصفته بـ«التصريحات.. التدخلية» الأمريكية، معتبرة أن «الشعب الإيرانى يعلم جيدا أن مثل هذه التصريحات المنافقة والمزيفة لا تتضمن أى تعاطف صادق وحقيقى يعكس الحرص على مصلحته»، على حد قول البيان.

وقتل شخصان على الأقل، مدنى وشرطى، منذ مساء الجمعة الماضية فى إيران عند اندلاع مظاهرات عنيفة فى عدة مدن فى البلاد بعد ساعات من الإعلان عن رفع كبير لسعر الوقود.

من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية أن الهدف من قرار اعتماد نظام الحصص فى توزيع الوقود ورفع أسعاره هو تحقيق العدالة الاجتماعية.

ونقلت وكالة أنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ربيعى القول فى مؤتمر صحفى إن قرار «تصويب أسعار الوقود» كان ضروريا فى وقت تشهد فيه البلاد عقوبات وضغوطا غير مسبوقة»، موضحا أن الحكومة حصلت على موافقة السلطتين الأخريين (التشريعية والقضائية) والمرشد الإيرانى على خامنئى قبل اتخاذ القرار.

من جهته، قال قائد قوات الباسيج فى الحرس الثورى، اللواء غلام رضا سليمانى بخصوص الاحتجاجات إن «الأجواء كانت جيدة نسبيا اليوم فى البلاد.. قوات الباسيج حمت المقرات الإدارية فى البلاد خلال اليومين الماضيين.. وتم التعرف اليوم على جزء من قادة التحركات».