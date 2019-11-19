محافظ بني سويف يكشف مجهودات الطب البيطري في دعم الثروة الحيوانية

أكد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، أهمية قطاع الطب البيطري بالمحافظة، نظرًا لعلاقته بمجال حيوي له عوائده اجتماعية واقتصادية على مستوى معيشة المواطنين، موجهًا بحزمة من التعليمات التي من شأنها الدفع بالقطاع للأمام والمساهمة في تفعيل دوره لتعظيم عوائد الثروة الحيوانية، والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال، فضلًا عن تهيئة المناخ لتحفيز المربين وصغار المزارعين على الاستمرار في نشاطهم.

وكلف "عبد الجابر" باستمرار تكثيف جهود مديرية الطب البيطري في مجالات التحصينات والرعاية الطبية والتوعية والإرشاد البيطري من خلال التوسع في القوافل البيطرية لتمتد إلى النجوع والعزب، مشددًا على أهمية تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المجازر، والعمل على تطوير المنظومة بها.

وجاء ذلك خلال لقائه بمدير الطب البيطري الدكتور طارق الوكيل، لاستعراض ومناقشة التقرير الأسبوعي، الذي وجه المحافظ بإعداده، لمتابعة مستجدات الوضع في القطاع أولًا بأول، والذي يتضمن أهم الجهود المبذولة خلال أسبوع واحد فقط في المجال، لتقييم الوضع ودعم نقاط القوة وتلافي السلبيات من خلال الحلول والبدائل المتعددة.

من جانبه أشار مدير عام الطب البيطري، إلى أنه تم فحص وعلاج 760 حيوانًا من الأبقار والجاومس والأغنام، خلال الأسبوع الماضي، فضلًا عن تقديم الرعاية التناسيلة لـ442 حيوانًا ( أبقار،أغنام ، جاموس)، حيث تم تقديم العلاج لـ 42 حيوانًا من (أمراض الضرع، وحديثى الولادة)، وتشخيص وعلاج فحص حمل ومسببات ضعف الخصوبة لـ380 حيوانًا،بالإضافة إلى 20 حالة من حالات أمراض الولادة ومضاعفاتها.

وفي مجال مواجهة نشاط الصحة العامة والأمراض المشتركة، تم تحصين 107 رؤوس من الأغنام ضد البروسلا، وإجراء اختبار لـ7 رؤوس من الأبقار منها 5 حالات إيجابية تم علاجها، والتخلص من بعض الكلاب العقور لخطورتها على حياة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى عقد 9 ندوات إرشادية.

وفي مجال التفتيش على اللحوم أسفرت حملات التفتتش على الأسواق عن ضبط 35 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محاضر بالمخالفات.

وفي مجال الرقابة على المذبوحات بالمجازر، تم الإشراف على المذبوحات من الأبقار والجاموس، والأغنام، والعجول المستوردة، والإشراف على سلخ ودبغ الجلود؛ للحفاظ على قيمتها الاقتصادية وبشكل صحي وبيئي سليم، والتي وصل عددها خلال أسبوع لأكثرمن 815 جلدًا حالته من الدرجة الأولى.

وفيما يتعلق بدعم الثروة الحيوانية، تم خلال أسبوع، تلقيح صناعي لـ1222 حيوانًا بواقع ( 1149من الأبقار + 73 من الجاموس)، ومتابعة بيطرية لـ176 رأسًا من الأبقار والجاموس، فيما بلغت جملة الولادات 11 حالة.