 ترامب: نشر قوات إضافية في السعودية يشمل رادارات وأنظمة صاروخية لتعزيز الدفاعات الجوية - بوابة الشروق
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ترامب: نشر قوات إضافية في السعودية يشمل رادارات وأنظمة صاروخية لتعزيز الدفاعات الجوية

ترامب
ترامب
محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 10:12 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 10:12 م

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس رسميا بإرسال 3 آلاف جندي أمريكي إلى السعودية، وفقًا لما أوردته فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأوضح "ترامب"، أنه أمر بنشر هذه القوات الأمريكية لتعزيز دفاعات المنطقة وردع الاستفزازات الإيرانية، معقبًا في رسالته إلى الكونجرس، أن إيران تواصل تهديد أمن المنطقة وخصوصًا عبر استهدافها منشآت النفط.

وتابع: "نشر قوات إضافية في السعودية يشمل رادارات وأنظمة صاروخية لتعزيز الدفاعات الجوية"، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تصل قوات أمريكية إضافية إلى السعودية خلال الأسابيع المقبلة.

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