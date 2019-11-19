المنتخب السوري يهزم نظيره الفلبيني في التصفيات الآسيوية

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عزز المنتخب السوري لكرة القدم صدارته للمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كاس آسيا 2023 في الصين وكأس العالم 2022 في قطر، بفوزه على منتخب الفلبين 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب رائد بنادي شباب الأهلي دبي في الإمارات، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى والتي شهدت ايضا فوز جزر المالديف على جوام 3 / 1.

ويدين المنتخب السوري بالفضل في هذا الفوز للاعبه ورد سلامة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23.

ورفع المنتخب السوري رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الفلبيني عند سبع نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، حقق منتخب جزر المالديف الفوز على ضيفه جوام 3 / 1.

وسجل أهداف منتخب جزر المالديف علي ساموح في الدقيقة 24 وترافيس نيكلاو، لاعب جوام بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38، وعلي أشفق في الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف منتخب جوام جون لاندا ماتكين في الدقيقة 50.

ورفع منتخب جزر المالديف رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، وظل منتخب جوام بلا نقاط في قاع الترتيب.