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وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على منحتين للسكة الحديد وهما:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بمبلغ 940 ألف يورو، والموقع بتاريخ 19-8-2019.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة فى تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو، والموقع بتاريخ 19-8-2019.

ووفق ما أقره المجلس، تسهم المنحتان في تنفيذ تجديد القاطرات وأهميتهما فى تنفيذ اتفاق قرض الموقع بين مصر والبنك الأوروبى بمبلغ 290 مليون يورو لشراء 100 جرار جديد.