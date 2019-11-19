مقتل وإصابة 9 أشخاص في بوليفيا إثر صدامات بين محتجين وقوات الأمن

قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب ثمانية أشخاص إثر وقوع صدامات بين قوات الأمن في بوليفيا ومؤيدين للرئيس السابق ايفو موراليس.

وقالت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية إن الادعاء العام في بوليفيا أكد اليوم /الثلاثاء/ مقتل شخص في مدينة "إل ألتو" غربي البلاد بالقرب من محطة للوقود حاول المحتجون منع الوصول إليها.

وأضافت الشبكة أن 8 أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا في هذه الأحداث، من دون التطرق للمزيد.

يُشار إلى أن إيفو موراليس أعلن منذ أيام استقالته من رئاسة بوليفيا بعد موجة عارمة من الاحتجاجات والمظاهرات منذ انتخابه في 20 أكتوبر الماضي لولاية رابعة وهو ما رفضه خصومه زاعمين أن الانتخابات مزورة. وتولت جيانين آنيز النائبة الثانية لرئيس البرلمان البوليفي صلاحياتها كرئيسة مؤقتة للبلاد.