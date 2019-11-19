إسبانيا تكتسح رومانيا بخماسية في تصفيات يورو 2020

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اكتسح المنتخب الإسباني ضيفه الروماني 5 /صفر اليوم الاثنين في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة لتصفيات يورو 2020.

وفي باقي مباريات المجموعة فازت النرويج على مضيفتها مالطة 2 /1 والسويد على ضيفتها جزر فارو 3 /صفر.

وتأهل عن المجموعة السادسة المنتخبان الإسباني والسويدي.

ويتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة برصيد 26 نقطة وتحل السويد في المركز الثاني برصيد 21 نقطة ثم النرويج في المركز الثالث برصيد 17 نقطة ورومانيا في المركز الرابع برصيد 14 نقطة ثم مالطة في المركز الخامس بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن جزر فارو.

وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو تقدم فابيان رويز بهدف للماتادور الإسباني في الدقيقة الثامنة ثم أضاف جيرارد مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 33 وتبعه الفارو موراتا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وسجل الروماني ادريان روس هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45 قبل أن يتكفل ميكيل اويارزابال بالهدف الخامس لإسبانيا في الدقيقة الأخيرة.

وعلى ملعب فريندز ارينا سجل سيباستيان اندرسون وماتياس سفانبرج وجون جيديتى الأهداف الثلاثة للسويد في الدقائق 29 و72 و80.

وعلى ملعب ناشيونال ستاديوم، سجل جوشوا كينج والكسندر سورلوت هدفي النرويج في الدقيقتين السابعة و62 وتكفل باول فينيتش بالهدف الوحيد لمالطة في الدقيقة 40.