«الأورمان» تنفذ مشروعات تنموية وخدمات طبية لمحدودي الدخل بمحافظة قنا

أكد نائب مدير عام جمعية (الأرومان) محمود فؤاد أن الجمعية تنفذ في محافظة (قنا) خلال شهر نوفمبر مشروعات تنموية لمحدودي الدخل، إضافة إلى الخدمات الطبية للمرضى غير القادرين، لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح مدير عام الجمعية - في تصريح اليوم الثلاثاء - أنه في مجال المشروعات التنموية تقوم الأورمان خلال شهر نوفمبر بتوزيع 24 مشروعا تنمويا لأصحاب المشاريع متناهيه الصغر للشباب والأسر الأولى بالرعايا، ومساعدة زواج لـ 20 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج.

وأضاف أنه في المجال الطبي، تقوم الجمعية بإجراء 20 عملية عيون تنوعت ما بين عمليات المياه البيضاء، المياه الزرقاء، جراحات الشبكية، زرع القرنية، بالإضافة إلى عمل ما يقرب من 32 عملية قلب، وتوقيع الكشف الطبي على المرضي غير القادرين من خلال 4 قوافل طبية بالتعاون مع مستشفى (قنا) الجامعي.

وأشاد بالتعاون الوثيق للجمعية مع محافظة قنا، والتي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة .