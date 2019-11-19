خاص - البدري يقرر العفو عن لاعبي بيراميدز

قال مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة في تصريح خاص ل"الشروق" أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني قرر العفو عن لاعبي بيراميدز وإعادتهم لمعسكر المنتخب في التجمع المقبل، وذلك بعد استبعادهم من مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ في الكاميرون، على خلفية قرار إدارة النادي بعدم إرسالهم للمعسكر إلا في الفترة التي تنص عليها لوائح الاتحاد الدولي.

وكان البدري قد استبعد سبعة لاعبين من بيراميدز في المعسكر الأخير للمنتخب وهم: عبدالله السعيد وعمر جابر وعماد دونجا ورجب بكار ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور ومحمد فاروق.

وأضاف المصدر أن البدري يرى أن استبعاد لاعبي بيراميدز من مباراتي كينيا وجزر القمر كافٍ لفرض النظام خلال المعسكرات المقبلة، مشيرا إلى أن أول تجمع للمنتخب في مارس المقبل سيشهد ضم لاعبي بيراميدز لقائمة المنتخب.

وأكد المصدر أنه رغم تأثر المنتخب باستبعاد لاعبي بيراميدز في مباراتي كينيا وجزر القمر، إلا أن البدري راضٍ تماما عن قراره لفرض الانضباط والالتزام على الجميع خلال الفترة المقبلة.

كان المنتخب الوطني قد تعادل مع كينيا بهدف لمثله، ومع جزر القمر بدون أهداف، في الجولتين الأولى والثانية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١.