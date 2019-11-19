ميركل: المزيد من الشفافية في إفريقيا يجلب الاستثمارات الألمانية

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دولا إفريقية على مواصلة سياستها نحو مزيد من سيادة القانون ونظام مالي وضريبي أكثر شفافية.

وقالت ميركل، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر للمستثمرين على هامش مبادرة مجموعة العشرين "ميثاق مع إفريقيا" في برلين، إن المزيد من الشفافية سيجلب المزيد من الاستثمارات الألمانية.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "ميثاق مع إفريقيا" أطلقتها ألمانيا في الأساس، إلا أنها مدعومة أيضا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وذكرت ميركل أن إفريقيا بدولها التي تزيد عن الخمسين تضطلع بدور مهم في حل القضايا العالمية، مضيفة أن إفريقيا وأوروبا تواجهان خلال ذلك الكثير من التحديات المشتركة، مثل حماية المناخ أو الرقمنة أو الهجرة.

وقالت ميركل إن هناك دولا إفريقية تبنت أجندة واعدة للغاية عبر اتخاذ قرار ريادي لإنشاء منطقة تجارة حرة إفريقية، مضيفة أنه يتعين الآن تمهيد الطريق إلى نهضة اقتصادية ذاتية الدعم في إفريقيا.

وذكرت ميركل أن هناك بعض الأمور تتحرك في الدول الإفريقية في هذا الاتجاه، لكن لا يزال هناك الكثير من المشكلات التي بحاجة إلى حلول، مثل القضايا الأمنية التي تشكلها التحديات الإرهابية على سبيل المثال في منطقة الساحل والنمو السريع في عدد السكان.

ويجتمع العديد من رؤساء دول وحكومات إفريقية، اليوم الثلاثاء، في برلين مع ميركل ومسؤولين آخرين في الحكومة الألمانية ورجال أعمال.

وتهدف هذه الاجتماعات على نحو رئيسي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة من الدول الصناعية الغنية إلى إفريقيا.

وتم إطلاق مبادرة "ميثاق مع إفريقيا" عام 2017 خلال تولي ألمانيا رئاسة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى، بغرض توفير ظروف أفضل للتجارة والاستثمار وشراكة متساوية.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، زادت الاستثمارات الألمانية المباشرة في إفريقيا منذ عام 2015 لأكثر من الضعف. وكانت تبلغ قيمة الاستثمارات المباشرة لألمانيا في أفريقيا نحو 0.71 مليار يورو عام 2015، و1.73 مليار يورو عام 2016، و1.12 مليار يورو عام 2017، و1.94 مليار يورو العام الماضي.

وبحسب وزارة التنمية الألمانية، يوجد في إفريقيا حوالي نصف الاقتصادات العشرين الأسرع نموا في العالم. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان في القارة السمراء بحلول عام 2050 ليصل إلى 20% من إجمالي عدد السكان في العالم.