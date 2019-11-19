مقتل المتورطين في واقعة استشهاد رئيس مباحث قوص

نجحت قوات أمن أسوان، اليوم، في قتل المتورطين في واقعة استشهاد رئيس مباحث قوص الرائد باسم فكري، وذلك خلال تبادل النار معهم داخل وكر بمنطقة القراريش التابعة لمدينة دراو.

كانت معلومات سرية وصلت إلى اللواء محمد عمارة مدير أمن اسوان، تفيد بتواجد المتهم الرئيسي في واقعة استشهاد رئيس مباحث قوص وبصحبة عنصر إجرامي داخل وكر بمنطقة القراريش التابعة لمدينة دراو.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بمجموعات قتالية إلى مكان اختبائهم، حيث تم تبادل إطلاق النار بين القوات والعنصرين، وهو ما أسفر عن مقتل العنصرين الإجراميين، وتم نقلهما إلى مشرحة دراو.

وكان وقع تبادل إطلاق نار بين عناصر إجرامية بمدينة قوص، وقوة من الشرطة، أسفرت عن استشهاد الرائد باسم بكري رئيس مباحث قوص.