الحكومة العراقية: تقديم مشروع قانون «من أين لك هذا؟» لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، ويليام وردة، إن الحكومة العراقية بصدد الدفع بمشروعي قوانين خلال الأيام المقبلة إلى مجلس النواب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار Ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، أن مشروع القانون الأول سيتعلق بموازنة عام 2020، والثاني قانون «من أين لك هذا»، لافتًا إلى أن الأخير سيمنح الفرصة لكشف المسؤولين الكبار عن أموالهم وممتلكاتهم.

وأوضح أن الحكومة سبق وأن دفعت بثلاثة قوانين إلى مجلس النواب؛ قانون الانتخاب، قانون مفوضية الانتخابات، وقانون التعاقد الموحد، مشيرًا إلى أنها قيد المناقشة الآن.

جدير بالذكر أن العراق يشهد احتجاجات مستمرة، على موجتين، منذ الأول من أكتوبر الماضي، للمطالبة بزيادة فرص العمل والقضاء على الفساد وتحسين الخدمات.

ودامت الموجة الأولى ستة أيام، توقفت بعد أن وعد رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي بتعديل حكومي، وخفض رواتب كبار المسؤولين، وأعلن خطة لخفض البطالة بين الشباب، وتقديم مساعدات لذوي الدخول المنخفضة.

ثم عادت الموجة الثانية للتظاهرات في الـ25 من أكتوبر، بعد رؤية المتظاهرين لعدم كفاية هذه المطالب.