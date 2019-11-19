تواصل المظاهرات العراقية فى بغداد و9 محافظات أخرى

ــ المحتجون يغلقون مدخل ميناء «أم قصر» مجددا.. وحزب بارزانى ينفى مشاركة «البيشمركة» فى قمع المظاهرات



تواصلت المظاهرات الاحتجاجية، اليوم، فى العاصمة العراقية بغداد وتسع محافظات أخرى، للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل فقرات فى الدستور.

وشهدت ساحات التظاهر فى التحرير والخلانى وحافظ القاضى فى بغداد ومحافظات البصرة والناصرية وميسان والمثنى وواسط والديوانية والنجف وكربلاء وبابل تدفق مجموعات من المتظاهرين للتعبير عن مساندتهم لمطالب المتظاهرين حاملين أعلام العراق، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأغلقت السلطات العراقية بالكتل الأسمنتية جسر الأحرار ليكون ثالث جسر يغلق فى بغداد بعد تمركز المتظاهرين فى ساحة حافظ القاضى المقابلة للجسر عند منتصف شارع الرشيد.

فى غضون ذلك، أغلق محتجون عراقيون مجددا مدخل ميناء «أم قصر» العراقى للسلع بالقرب من مدينة البصرة، ومنعوا الموظفين والشاحنات من دخوله، مما أدى لتراجع العمليات بنسبة 50%.

وقال مصدر لوكالة رويترز: إنه فى حالة استمرار الحصار حتى بعد العصر، فإن العمليات ستتوقف كليا. ويستقبل ميناء أم قصر، وهو الميناء الرئيسى للعراق على الخليج، شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.

إلى ذلك، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ فى بغداد المختصة بقضايا النزاهة، اليوم، أمر قبض مع منع سفر والتحفظ على أموال طلال الزوبعى، عضو مجلس النواب، وذلك على خلفية تهم فساد.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقى أن «محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعى مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة»، مضيفا أن «أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات».

فى سياق متصل، نفى الحزب الديمقراطى الكردستانى بشمال العراق، اليوم، مشاركة قوات البيشمركة الكردية فى قمع المظاهرات التى يشهدها العراق حاليا.

وقال الحزب، فى بيان: إن «قسما من أبناء الشعب العراقى، يمارس حقا ضمنه الدستور بالتظاهر والمطالبة بحقوق ضمن هوية مواطنة ترتقى بالواقع العراقى نحو الأفضل»، موجها التحية لكل الجهود الشعبية السلمية، وبكل القطاعات التى تجتمع فى ساحات التظاهر».

ودعا البيان إلى الحذر من «شائعات مسمومة يتم ترويجها بغية تهديد السلم الاجتماعى، وسلامة الوطن، بزج اسم أخوتكم من البيشمركة فى المسئولية عن الحوادث التى رافقت التظاهرات».

ويعد الحزب الديمقراطى الكردستانى الذى يتزعمه مسعود بارزانى رئيس الإقليم السابق أكبر الأحزاب الكردية وله 25 مقعدا من أصل 328 فى مجلس النواب العراقى.