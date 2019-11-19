الاتحاد الأوروبي ينأى بنفسه عن موقف واشنطن بشأن المستوطنات الإسرائيلية

نأى الاتحاد الأوروبي بنفسه عن قرار الولايات المتحدة فيما يتعلق بسياستها تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث تقول واشنطن إنها لم تعد تعتبرها غير متوافقة مع القانون الدولي.

وقالت فيديريكا موجيريني، منسقة شؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، مساء الاثنين، إن موقف التكتل الأوروبي من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ولا يزال بدون تغيير.

وأضافت: "جميع أنشطة الاستيطان غير شرعية بموجب القانون الدولي وتحد من جدوى حل الدولتين وآفاق السلام الدائم وفق ما يؤكده القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

يأتي ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق من يوم الاثنين، أن حكومة بلاده لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي.