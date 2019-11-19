وزير الدفاع الكوري الجنوبي يتوجه إلى السعودية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

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توجه وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج دو إلى المملكة العربية السعودية اليوم /الثلاثاء/ للاجتماع مع كبار المسئولين هناك لبحث سبل تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية.

وقال مكتب الوزير - في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن الوزير يعتزم لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبد العزيز وكبار المسئولين الأمنيين والدفاعيين لمناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال الدفاع.

يأتي ذلك بعد ختام جولة جونج إلى تايلاند؛ حيث شارك في الاجتماع السادس لوزراء دفاع دول الآسيان، ومن المنتظر أن تستغرق زيارته إلى المملكة العربية السعودية خمسة أيام.