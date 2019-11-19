 الرئيس الروسي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الفرنسي - بوابة الشروق
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الرئيس الروسي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الفرنسي


نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 4:55 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 4:55 ص

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم اتصالاً هاتفيًا من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وأفاد بيان رئاسي للكرملين بأن الاتصال تركز على مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة الأوضاع في أوكرانيا وسوريا.


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