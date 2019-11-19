المركز الروسي للمصالحة في سوريا: توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في الشمال السوري

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، توسيع نطاق تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري.

وأفاد المركز - في بيان صحفي اليوم /الثلاثاء/ أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - بإرساله بضائع إنسانية إلى مخيم القامشلي في شمال سوريا، موضحا أن الطيران العسكري أرسل بضائع إنسانية تصل إلى 15 طنا للمخيم، شملت العديد من الاحتياجات الأساسية.

يُذكر أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، يقوم بتوسيع مواقع المساعدات الإنسانية في الأجزاء الشمالية الشرقية والشرقية من البلاد، حيث أنشأ الجيش الروسي ثلاثة مواقع جديدة لإرسال البضائع الإنسانية إلى الشمال السوري.