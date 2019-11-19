الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية تمثل انتهاكا للقانون الدولي

جددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، تأكيد موقفها المعلن منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، رافضة موقف الإدارة الأمريكية في هذا الصدد.

وكانت الولايات المتحدة قد أيدت فعليًا أمس الاثنين، حق إسرائيل في بناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بتخليها عن موقفها القائم منذ أربعة عقود بأنها "لا تتسق مع القانون الدولي".

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل في إفادة صحفية بجنيف - حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية - "إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ، ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له".