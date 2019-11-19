بيلاروس: انتقادات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للانتخابات البرلمانية «سياسية»

أدانت بيلاروس، اليوم الثلاثاء، الانتقادات التي وجهتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا في البلاد، حيث وصفت الانتقادات بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"ذات طبيعة سياسية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيلاروس أناتولي جلاز في بيان: "نأسف أن مهمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مثل الأعوام السابقة، لم تتمكن من تجاوز التقييمات والاستنتاجات السياسية".

وأضاف: "لقد أخبرنا شركاءنا الغرب أكثر من مرة أننا على استعداد للنقد البناء، ولكننا لا نقبل أبدا التشويه غير المبرر".

وقد أبقت الانتخابات على هيمنة الساسة الموالين للرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الذي يقود بيلاروس منذ ربع قرن.

وكانت منظمة الأمن والتعاون قد أشرفت على الانتخابات في أنحاء البلاد أمس الأول الأحد، وأشارت لوجود "قيود شديدة على الحريات الأساسية" و"مناخ ترهيب" ضد المعارضة السياسية.

وقالت المنظمة إنه تم تشجيع الناخبين على دعم المرشحين الذين توافق عليهم السلطة فقط، في إشارة إلى ما توصلت إليه مهمة المنظمة المؤلفة من 400 مراقب.

وتعتبر الانتخابات بمثابة مقياس لقوة لوكاشينكو، حيث يسعى لإعادة انتخابه العام المقبل. ويدعم برلمان بيلاروس عادة الرئيس، الذي يسمح بمعارضة محدودة.

وتعد روسيا أقرب الحلفاء لبيلاروس، حيث بينهما حدود مفتوحة وتكامل اقتصادي وعسكري.

قالت روسيا إن الانتخابات "لم تشهد مخالفات خطيرة" بحسب تقييم السلطات الانتخابية الروسية الذي جرى نشره في الصحيفة الرسمية الروسية روسيسكايا جازيتا.