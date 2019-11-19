محافظ الجيزة يصدر قراراً بتشكيل الهيكل التنظيمي لحي الطالبية بعد فصله عن العمرانية

أصدر محافظ الجيزة أحمد راشد، قرارا ،اليوم الثلاثاء، بتكليف طه عبد الصادق فرج للعمل رئيساً لحي الطالبية ومحمود محمد أحمد نائباً لرئيس الحي، وإجلال محمد مرسي سكرتيراً للحي، وذلك وفقاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإنشاء حي جديد بالمحافظة باسم حي الطالبية وينفصل عن حي العمرانية.

وشمل قرار المحافظ تكليف أعضاء الكيان الإداري لحي الطالبية، كالآتي: نجوى علي عبد الحليم مديراً للإدارت الهندسية، وشربيني مصطفى شربيني مديراً للمتابعة الميدانية ورشا رشاد صادق مديراً للتخطيط والمتابعة، وأحمد بكر كمال مديراً للشئون القانونية، ووليد عيد عبد السلام مديراً للعلاقات العامة، ومعتز عبد العزيز مسعود مديراً للإشغالات، وأحمد نادر أحمد مديراً للحملة الميكانيكية، وفتحية بشير محمد مديراً للموارد البشرية، وعادل السيد عبد النبي مديراً للشئون الإدارية، وخالد فتحي عبد المؤمن مديراً للشئون المالية، وخالد محمد فرماوي مديراً لخدمة المواطنين، ونحمده جمعه محمد إبراهيم مديراً للمركز التكنولوجي، وإيمان علي أحمد مديراً لمركز المعلومات، وياسر عبد الحميد السيد مديراً لمركز التنمية المحلية، وعبد الله محمد عبد الله مديراً لإدارة النظافة.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لمدينة الجيزة تختص بمباشرة إجراءات فصل حي الطالبية عن حي العمرانية ، موجهاً اللجنة المشكلة باستكمال الوظائف المطلوبة طبقاً للهيكل التنظيمي واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل المعدات والمركبات اللازمة لكل حي إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسكين الحي بديوان حي العمرانية لحين إعادة تسكينه.

ووجه المحافظ المكلفين بالأعمال بمباشرة الإجراءات اللازمة لإتمام إجراءات الشكل الإداري والمالي والدفتري والمخزني والقانوني اللازم للحي المنفصل.