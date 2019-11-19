سوريا تدين بشدة الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية

أدانت سوريا بأشد العبارات اليوم /الثلاثاء/ الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنه "يمثل الحلقة الأحدث في ازدراء الولايات المتحدة للشرعية الدولية واستمرار عدائها المستحكم للأمة العربية ودعمها اللامحدود للكيان الصهيوني".

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن سوريا تدين الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وخرقا لقرارات الأمم المتحدة حول الوضع القانوني للأراضي المحتلة.

وأضاف المصدر إن سوريا تؤكد أن هذا الموقف الأمريكي باطل ولا أثر قانوني له كما هو الحال بالنسبة لموقف واشنطن إزاء القدس والجولان السوري المحتل ويظهر مجددا عمق الفجوة التي تفصل الولايات المتحدة الأميركية عن المجتمع الدولي، نتيجة سياساتها التي تحكمها عقلية الهيمنة، الأمر الذي بدا جليا خلال التصويت الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار المتعلق بوكالة (الأونروا) لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت - أمس - أنها لم تعد ترى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير متسقة مع القانون الدولي، وذلك في تحول كبير في السياسة الخارجية لواشنطن منذ عام 1978.