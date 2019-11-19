الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة بالعاشر من رمضان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الثلاثاء، على حريق نشب بإحدى الوحدات السكنية بالمجاورة 50 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

تلقى اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، إخطارًا من المقدم طارق عبدالمنعم سلام، مأمور قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى الوحدات السكنية بالمجاورة 50 بدائرة القسم.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر، بـ 4 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما التهم الحريق محتويات الشقة بالكامل دون خسائر في الأرواح.