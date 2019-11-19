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مغامرة بريطانية تركض حافية القدمين مسافة 4 آلاف كم


نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 11:29 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 11:29 م

أنهت المغامرة " آنا ماكنوف " تحديًا بدأته منذ 5 أشهر حين ركضت دون حذاء عبر جميع أنحاء بريطانيا. وأوضح تقرير قناة الغد أن المسافة التي قطعتها ماكنوف بلغت نحو الـ 4 آلاف كم أي ما يعادل 90 سباقًا.

وأضاف التقرير أن هدف ماكنوف كان الركض لمسافة تساوي 100 سباق، وتقول "إن الكثيرين ظنوا أنها فكرة مجنونة فقررت أن تتحداهم وتقوم بالمغامرة حافية القدمين! "

وأشار التقرير إلى أن ماكنوف بدأت مغامرتها من جزر شيتلاند اسكتلندا- يونيو 2019، وشاركها في المرحلة الآخيرة 150 شخصًا لا تعرفهم مسبقًا واحتفلوا بنهاية السباق في كانيزارو بارك ويمبلدون.

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