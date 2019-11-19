«نيويورك تايمز»: طالبان تطلق سراح رهينتين غربيتين في صفقة تبادل أسرى مع أفغانستان

ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أن حركة (طالبان) أطلقت سراح رهينتين غربيتين، ضمن صفقة تبادل أسرى مع الحكومة الأفغانية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن بعض الأفغان يشعرون بالقلق من أن هذه الخطوة لن تساعد في استئناف محادثات السلام.

وقال مسؤولون- لم تكشف الصحيفة عن هويتهم- إن طالبان أفرجت عن الغربيين اللذين احتجزتهما لأكثر من ثلاث سنوات، اليوم الثلاثاء، في مقابل إطلاق سراح ثلاثة من كبار قادة طالبان، في صفقة يأمل المسئولون بأن تمهد الطريق أمام محادثات السلام الأفغانية مع طالبان.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن حركة (طالبان) أطلقت سراح الغربيين وسلمتهما للقوات الأمريكية؛ وهما الأمريكي كيفن كينج، 63 عامًا، والأسترالي تيموثي ويكس، 50 عامًا، مدرسان في الجامعة الأمريكية في العاصمة كابول كان قد تم اختطافتهما منذ عام 2016.

وأشارت إلى أنه من بين القادة الثلاثة الذين أفرجت عنهم الحكومة الأفغانية هم أنس حقاني، الشقيق الأصغر لزعيم "شبكة حقاني" وقائد العمليات العسكرية لطالبان قبل أن تعتقله القوات الأفغانية.

وتوسط في صفقة تبادل الأسرى مبعوث السلام الأمريكي زلماي خليل زاد، الذي كان قد تفاوض، في وقت سابق، على اتفاق مبدئي مع (طالبان) كان من شأنه أن يشمل شروط انسحاب القوات الأمريكية، لكن تلك المحادثات توفقت بشكل مفاجىء بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبتمبر الماضي.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية صفقة تبادل الأسرى بأنها خطوة نحو استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة (طالبان)، الذين قالوا إنهم سوف يلتزمون بالشروط التي تم التفاوض عليها مع خليل زاد.