الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء المراجعة القضائية للائحة حظر الأقنعة في «هونج كونج»

أعربت الصين عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر من المحكمة العليا لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بشأن المراجعة القضائية للائحة حظر الأقنعة في المنطقة وتأثيره الاجتماعى السلبي ، حيث أن الحكم الصادر "لا يتوافق" مع القانون الأساسي.

وقال المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "زانغ تيواي" –في تصريح اليوم الثلاثاء - إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هي الجهة التشريعية الوحيدة التي لها الحق في إصدار أحكام وقرارات بشأن ما إذا كان أي قانون خاص بمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة يتوافق مع القانون الأساسي من عدمه، وإنه ليس لأية جهة آخرى الحق في إصدار مثل هذه الأحكام والقرارات.

من جهته ، أعرب المتحدث باسم مكتب شؤون "هونج كونج وماكاو" التابع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) "يانغ قوانغ" عن قلقه إزاء التأثير الاجتماعي السلبي الخطير للحكم الصادر من المحكمة العليا لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بشأن المراجعة القضائية للائحة حظر الأقنعة في المنطقة.

وكان قانون منع ارتداء الأقنعة الذي وضعته حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، قد دخل أوائل الشهر الماضي حيز التنفيذ، لإنهاء العنف واستعادة النظام في المنطقة، فيما أوضحت الرئيسة التنفيذية للمنطقة "كاري لام" أن الحكومة لجأت إلى سلطة قانون الطواريء ووضعت لائحة لمنع ارتداء الأقنعة "لخلق تأثير رادع ضد ارتداء الأقنعة والمحتجين والمشاغبين العنيفين".

وفي سياق منفصل، عين مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) اليوم "تانغ بينغ-كيونغ" مفوضا للشرطة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة ليحل محل "لو واي- تشيونغ".

وذكر مجلس الدولة أنه تم اتخاذ القرار وفقا للقانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وعلى أساس الترشيح والتوصية من الرئيسة التنفيذية للمنطقة "كاري لام".