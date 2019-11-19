طالبان تفرج عن رهينتين أجنبيتين ضمن اتفاق لتبادل المحتجزين

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أفرجت حركة طالبان في أفغانستان عن المواطن الأمريكي كيفن كينج، والأسترالي تيموثي ويكس اليوم الثلاثاء، بعد ثلاثة أعوام من اختطافهما، وذلك ضمن اتفاق لتبادل المحتجزين.

وقالت ستيفاني ميلر شقيقة كينج في بيان بالنيابة عن أسرتها: "نحن سعداء بمعرفة أنه تم الإفراج عن شقيقي وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت: "لقد كان وقتا صعبا طويلا ومؤلما بالنسبة للأسرة بأكملها، وعودته سالما تمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا، نحن نقدر الدعم الذي نتلقاه ونطلب احترام خصوصيتنا أثناء انتظارنا لعودة كيفين".

وكانت حركة طالبان قد اختطفت كينج وويكس في أغسطس 2016 أثناء تدريسهما في الجامعة الأمريكية بأفغانستان.

وجرى الإفراج عن المواطنين مقابل الإفراج عن قادة بارزين بالحركة محتجزين لدى الحكومة الأفغانية، ومن بينهم عبد الرشيد وحاج مالي خان والشقيق الأصغر لزعيم شبكة حقاني.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني، قد وافق منذ أسبوعين على الإفراج عن سجناء طالبان.

ولم يرد تأكيد بعد أنه جرى الإفراج عن سجناء طالبان.

ورحبت الجامعة الأمريكية في أفغانستان بنبأ الإفراج عن كينج وويكس.