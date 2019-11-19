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الرئيس الأفغاني: انتصرنا على تنظيم داعش الإرهابي

الرئيس الأفغاني أشرف غني
الرئيس الأفغاني أشرف غني
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 8:33 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 8:33 م

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم /الثلاثاء/، انتصار قوات الأمن في بلاده ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدًا أنها استأصلت التنظيم الإرهابي من البلاد، حيث أكد مسؤولون أن الهجمات الجوية للقوات الأفغانية وقوات التحالف، إضافة إلى قلة الدعم المال وانخفاض الحالة المعنوية، أجبرت عناصر التنظيم على الاستسلام.

ونقلت شبكة "يورونيوز" عن غني قوله في تجمع لزعماء كبار ومسؤولين في جلال أباد، بعد ساعات من تبادل للمحتجزين مع حركة طالبان- : "لم يكن أحد يصدق قبل عام أننا سنصمد ونعلن اليوم أننا محونا داعش"، مضيفًا: "الآن، وبعد استسلام مسلحي داعش أطلب من السلطات أن تعامل أسرهم بشكل إنساني".

وأشارت الحكومة الأفغانية إلى أنه من بين المسلحين المحتجزين، أجانب من باكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وإيران وأذربيجان وكازاخستان والمالديف.

يُذكر أن مدينة جلال أباد، عاصمة إقليم ننكرهار، قد شهدت موجة من الهجمات الانتحارية خلال السنوات الأخيرة، والتي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.


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