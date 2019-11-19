فيتنام تطالب أسر ضحايا الشاحنة البريطانية بدفع تكاليف إعادة الجثث

أخبرت السلطات الفيتنامية، أسر المواطنين الـ39 الفيتناميين، الذين عُثر على جثثهم في شاحنة في بريطانيا، إنه يتعين عليهم دفع تكاليف إعادة الجثث إلى هانوي.

وقال بوي هوي كونج، نائب مدير لجنة الشرطة في منطقة كان لوك بإقليم ها تينه، حيث تعيش أسر عشرة من الضحايا، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن قرار الحكومة الفيتنامية واضح.

وأضاف: "بعد تلقي معلومات رسمية من إدارة الشؤون الخارجية بالإقليم، عملت حكومة المنطقة مع السلطات الشعبية أمس الاثنين وطالبتهم بإخبار الأسر أن المملكة المتحدة وحكومة فيتنام لن يدفعا أي تكاليف".

وأوضح: "السلطات الشعبية سوف تعمل اليوم مع الأسر وتطالبهم بالاختيار، نستطيع فقط تقديم الدعم في نقل الرفات أو الجثث من المطار".

وقال نجوين دينه جيا، الذي كان ابنه نجوين دينه لونج ضمن الضحايا، لـ"د.ب.أ" إن قرار الحكومة جعله يشعر بكثير من الألم، مضيفا: "إذا لم تدفع الحكومة التكاليف، فلن يكون لدينا أي خيار إلا أن ندفع نحن التكاليف ونحن ليس لدينا أموال حاليا".