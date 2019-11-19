الكرملين: لن نُعقب على تصريحات أميريكية حول روسيا في جلسات استماع عزل ترامب

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين لن يعلق على التصريحات المتعلقة بالعلاقات مع روسيا، التي تم الإدلاء بها خلال جلسات استماع عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن هذا شأن داخلي للولايات المتحدة.

وأضاف بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - : "نحن نفضل عدم التدخل، لأن المشاعر المعادية لروسيا (الروسوفوبيا) تتملك الأميركيين قبل كل عملية انتخابية"، وتابع قائلًا: "في العالم كله وفي روسيا يتابعون ما يحدث هناك، لكننا لا نرغب في التعليق بأي شكل من الأشكال على هذه العملية ".

وكان موظف في الاستخبارات الأمريكية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو الماضي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني ، فهم منها أن ترامب طلب من زيلينسكي دفع النائب العام الأوكراني الجديد للتحقيق بأعمال مارسهما إبن منافسه على الرئاسة "جو بايدن"؛ بهدف تشويه سمعة الأخير.

ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، إلى فتح تحقيق في سبتمبر الماضي بشبهة إساءة الرئيس لاستخدام سلطته، تمهيدا لعزله من منصبه.