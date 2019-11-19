المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تدعو إلى المحافظة على المنشآت النفطية

دعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إلى الوقف الفوري للاشتباكات والابتعاد عن مرافقها فورا، وذلك بعد تجدد الاشتباكات جنوب مدينة طرابلس، وسقوط مقذوف عيار 14.5 بساحة مستودع شركة البريقة بطريق المطار، على بعد مسافة لا تتعدى خمسين مترا عن دوارة تعبئة الغاز.

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي، على موقعها الإلكتروني اليوم، إن القذيفة تسببت في اشتعال حريق تمكن رجال الإطفاء من التعامل معه والسيطرة عليه دون أضرار تذكر.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله: "لولا شجاعة وخبرة رجال الإطفاء لكان من الممكن أن يمتد الحريق ويصل إلى المئات من أسطوانات الغاز الممتلئة والمجهزة للتوزيع، ما كان سيتسبب في كارثة حقيقية".

وأضاف: "نطالب جميع الجهات المحلية والدولية بالقيام بكل ما في وسعها لوقف الاقتتال فورا والحفاظ على البنية التحتية وعلى المنشآت النفطية، التي تمثل ممتلكات الشعب الليبي".