 برلماني روسي: استئناف تركيا المحتمل لعمليتها في سوريا يتعين أن يخضع للتفاوض - بوابة الشروق
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برلماني روسي: استئناف تركيا المحتمل لعمليتها في سوريا يتعين أن يخضع للتفاوض

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 10:48 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 10:48 ص

قال نائب رئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) فلاديمير جاباروف إن استئناف تركيا المحتمل للعمليات في سوريا يتعين أن يكون موضوع مفاوضات يمكن من خلالها إقناع أنقرة بأن التكوينات الكردية
سيتم سحبها من المنطقة الآمنة.

وأضاف جاباروف - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم /الثلاثاء/ - "إن احتمال استئناف أنقرة للعملية - كما ذكر وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو - سيكون موضوع مفاوضات"، وتابع "يجب إنهاء كل شكوك تركيا بشأن سحب القوات الكردية من المنطقة الآمنة ، وإذا كانت هناك شكوك، فيتعين حلها من خلال المفاوضات".

وأشار إلى أن مثل هذه المفاوضات ضرورية؛ لتجنب الاشتباكات بين الجيشين السوري والتركي، قائلا :" إذا وعدت روسيا بشيء ما، بما في ذلك ضمان انسحاب الوحدات الكردية، فستفي بذلك".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أعلن في وقت سابق أن بلاده مستعدة لاستئناف العمليات العسكرية في سوريا إذا لم تف روسيا والولايات المتحدة بالتزاماتهما بسحب الوحدات الكردية من المنطقة الآمنة.


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