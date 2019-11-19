 السنغال تدعو لمحاربة الإرهاب بفعالية أكثر في الساحل الإفريقي - بوابة الشروق
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السنغال تدعو لمحاربة الإرهاب بفعالية أكثر في الساحل الإفريقي

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 3:34 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 3:34 ص

دعا الرئيس السنغالي ماكي سال الاثنين، الأمم المتحدة إلى السماح للقوات الأممية بمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي بشكل أكثر فعالية.

وأضاف سال في خطاب له أمام المنتدى الدولي للسلام والأمن في أفريقيا، أن القوات المتعددة الجنسيات فشلت في الحد من ظاهرة الإرهاب في المنطقة.

وتساءل الرئيس السنغالي خلال تصريحاته:" كيف يمكن للإرهابيين في منطقة الساحل احتجاز أكثر من 30000 جندي للمطالبة بفدية"، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى السماح بتفويض أكثر فعالية وقوة للقوات متعددة الجنسيات.

وفي يونيو الماضي، جدد مجلس الأمن ولاية البعثة لمدة عام ، من أجل التركيز على استقرار المنطقة.

وتابع قائلا: "أنا لا أنتقد الأمم المتحدة ولكن عليها إجراء إصلاحات داخلية أو إصلاح إجراءاتها". "الوضع يتدهور كل يوم".


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