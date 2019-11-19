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النجوم السوداء يتطلعون للمشاركة الأولمبية السابعة.. والأفيال يحلمون بالتأهل للمرة الثانية

يتطلع منتخبا كوت ديفوار وغانا الأولمبيين لحجز بطاقة التأهل لمنافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية التى ستجرى فى العاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل، وذلك عندما يلتقيان فى الرابعة من مساء اليوم على استاد القاهرة، فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، المقامة حاليا فى مصر.

وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده فى المربع الذهبى لأمم إفريقيا، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية بالدور الأول، التى ضمت منتخبات جنوب إفريقيا وزامبيا ونيجيريا.

وحصل المنتخب الإيفوارى على ست نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب جنوب إفريقيا، وذلك عقب تحقيق انتصارين مقابل خسارة وحيدة.

واستهل منتخب كوت ديفوار مشواره فى المجموعة بالفوز 1 / صفر على نظيره النيجيرى، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها أمام منتخب جنوب إفريقيا فى الجولة الثانية.

وسرعان ما تجاوز المنتخب الإيفوارى خسارته المباغتة، بعدما انتزع فوزا ثمينا 1 / صفر من المنتخب الزامبى فى الجولة الأخيرة، ليواصل حلمه نحو التأهل للأولمبياد للمرة الثانية فى تاريخه.

ويمتلك منتخب كوت ديفوار مشاركة وحيدة فى الدورات الأولمبية، حينما صعد لأولمبياد العاصمة الصينية بكين عام 2008، وحصل على المركز السادس آنذاك.

فى المقابل، يلعب المنتخب الغانى فى المربع الذهبى بعدما حصل على المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى التى ضمت منتخبات مصر ومالى والكاميرون.

وحصل منتخب غانا على أربع نقاط خلال مسيرته بالمجموعة، وذلك عقب فوزه فى مباراة وتعادله فى لقاء وخسارته مرة واحدة، ليتأخر بفارق خمس نقاط عن المنتخب المصرى (المتصدر)، فيما تفوق بفارق الأهداف على منتخب الكاميرون، صاحب المركز الثالث، الذى تساوى معه فى نفس الرصيد وفارق المواجهات المباشرة، التى يتم الاحتكام إليها أولا وفقا للوائح البطولة.

وبدأ المنتخب الغانى مشواره فى المجموعة بالتعادل 1 / 1 مع منتخب الكاميرون، قبل أن يخسر 2 / 3 أمام نظيره المصرى فى مباراة مثيرة، قلب خلالها منتخب الفراعنة تأخره 1 / 2 إلى انتصار مثير فى الدقائق الأخيرة.

واقتنص منتخب غانا بطاقة التأهل عقب فوزه الثمين 2 / صفر على نظيره المالى فى لقائه الأخير بالمجموعة يوم الخميس الماضى.

ويطمح المنتخب الغانى «النجوم السوداء» فى المشاركة فى الأولمبياد للمرة السابعة فى تاريخه، علما بأن أفضل إنجاز حققه خلال مشاركاته الست السابقة فى الدورات الأولمبية، يعود إلى أولمبياد برشلونة عام 1992، عندما نال المركز الثالث والميدالية البرونزية.