وفاة 6 من دورية للجيش الهندي بعد انهيار جليدي بنهر سياشين الجليدي بكشمير

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، اليوم الثلاثاء، وفاة ستة من أفراد دورية تابعة للجيش ونجاة اثنين آخرين بعد انهيار جليدي بنهر سياشين الجليدي بمنطقة كشمير المتنازع عليها مع باكستان.

والضحايا هم أربعة جنود وفردان مسؤولان عن حمل الأمتعة، كانوا ضمن فريق من الأشخاص الثمانية.

وحوصرت المجموعة لساعات في الثلوج بعد الانهيار الذي حدث بعد ظهر يوم أمس على ارتفاع نحو 5800 متر.

ووصلت فرق إنقاذ من نقاط قريبة إلى الموقع وتمكنت من انتشال الثمانية.

وأضاف المتحدث أن سبعة منهم كانوا في حالة حرجة وتم نقلهم إلى مستشفى عسكري قريب على متن مروحيات، إلا أن ستة منهم لقوا حتفهم من جراء إصابتهم بانخفاض حاد في درجة حرارة الجسم.

جدير بالذكر أن الهند وباكستان تنشران قوات منذ عام 1984 على نهر سياشين الجليدي في منطقة كشمير المتنازع عليها، وتوصف المنطقة بأنها أعلى ساحة معارك في العالم.

وتَشِيعُ الانهيارات الأرضية والثلجية في المنطقة غير المأهولة التي تقل فيها درجات الحرارة كثيرا عن الصفر.