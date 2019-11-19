أطباء بلا حدود تعيد افتتاح مستشفى غربي اليمن

أعادت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الثلاثاء، افتتاح مستشفى غربي اليمن بعد أسبوعيين من الإغلاق.

وقالت المنظمة، في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، إن مستشفاها في مديرية المخا الساحلية غربي محافظة تعز خرج عن الخدمة خلال الأسبوعين الماضيين؛ جراء تعرضه لدمار جزئي نتيجة هجوم جوي ضرب المباني المجاورة.

وكانت القوات الحكومية اليمنية، قد اتهمت الحوثيين في السادس من نوفمبر الجاري، بشن هجمات صاروخية بطائرات مسيرة، على مدينة المخا؛ ما أدى إلى اشتعال النيران في محيط مستشفى أطباء بلا حدود.

ويعد المستشفى الذي تدعمه أطباء بلا حدود هو المرفق الوحید الذي یوفر خدمات الطوارئ الطبیة ورعایة التولید والجراحة لنصف ملیون شخص على طول الساحل الغربي، حسب بيان سابق للمنظمة.