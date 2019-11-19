 وحدة شرطية خاصة تلقي القبض على سوري في برلين للاشتباه في صلته بالإرهاب - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 3:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟

النتـائـج تصويت

وحدة شرطية خاصة تلقي القبض على سوري في برلين للاشتباه في صلته بالإرهاب

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 2:24 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 2:24 م

ألقت وحدة خاصة من الشرطة القبض على رجل في العاصمة الألمانية برلين، صباح اليوم، للاشتباه في صلته بالإرهاب.

وأعن الادعاء العام في برلين، اليوم الثلاثاء، أن المقبوض عليه سوري "37 عاما"، ويشتبه في أنه جمع وتبادل معلومات عبر الإنترنت عن تصنيع القنابل.

وأضاف الادعاء العام: "يُشتبه في أن هدف تداول المعلومات عبر الدردشة الإلكترونية هو الإعداد لهجمات إرهابية".

ويجري الادعاء العام في كارلسروه تحقيقات ضد المتهم للاشتباه في إعداده لجريمة تعرض أمن الدولة لخطر جسيم.

وأعلنت أعلى سلطة إدعاء في ألمانيا أنه تم أيضا تفتيش منزل المشتبه به في برلين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك