ميركل تؤكد أهمية المبادرة الألمانية لشراكة مجموعة الـ20 مع أفريقيا في قضايا السلام

أكدت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل أهمية المبادرة الألمانية لشراكة مجموعة العشرين مع أفريقيا في قضايا السلام والهجرة والتغير المناخي ولاسيما أن الأفارقة والأوروبيين أمامهم تحديات مشتركة تحتاج تكثيف التعاون لما فيه مصلحة أفريقيا وأوروبا وألمانيا.

جاء ذلك خلال قمة الاستثمار التي انطلقت اليوم الثلاثاء في برلين ضمن أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة المشاركين في المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا.

وأضافت ميركل أنها زارت العديد من الدول الأفارقة ونحن مقتنعون أنه بإلاضافة إلى المساعدة التنموية علينا أن نصل إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي لذا أسسنا الشراكة مع أفريقيا لزيادة استثمارات القطاع الخاص في البلدان الأفريقية التي وضعت خطة طموحة منها إنشاء منطقة قارية للتجارة الحرة في أفريقيا.

وأشادت ميركل بهذه الخطوة التي تحتاج إلى تجاوز صعوبات جمركية، والاتحاد الأوروبي لم يصل حتى الآن إلى المثالية فيما يتعلق بالسوق الداخلي، وأضافت أن مبادرة مجموعة العشرين تأسست تحت رئاسة ألمانيا بالتعاون مع البنك الدولي وغيره من المؤسسات، مطالبة بتوفير الشفافية لتحسين الحوكمة الرشيدة وإدارة الديون لتشجيع وتحفيز الاستثمارات من ألمانيا وبلدان مجموعة العشرين في أفريقيا في ظل ظروف أفضل.

وأوضحت ميركل أن صندوق الاستثمار، الذي أسسته مجموعة العشرين، يقوم على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في الدول الأفريقية وبدأنا في يونيو الماضي ولدينا الآن 200 طلب للاستثمار في أفريقيا.

ونوهت بدور شبكة الاقتصاد الأفريقية ونمو أفريقيا لدعم الشركات الناشئة في أفريقيا وتقديم ضمانات أفضل للاستثمار من خلال ضمانات ألمانية للاستثمارات في أفريقيا بلغت 130 مليون يورو، مشيرة إلى تحسن مؤشر إقامة الاستثمارات في الدول الأفريقية الشريكة لنا ونسعى لخلق الثقة التي تجذب القطاع الخاص للاستثمار في أفريقيا من خلال شروط أكثر شفافية .

وشددت على أهمية توفير الأمن في منطقة الساحل الأفريقية ودعم التنمية والأمن والاستقرار بشكل متوازن، وأعربت عن سعادتها لمبادرة ألمانيا خلق 100 ألف فرصة عمل و30 ألف فرصة للتعليم المهني وسننظم الهجرة للأيدي العاملة المؤهلة بالاتصال مع غرف التجارة الخارجية.

من جانبه، قال الوزير مولر ممثل الحكومة الألمانية إن هذا المؤتمر يبني الجسور ويدعم التعاون مع أفريقيا وسعيد بعقد المؤتمر للمرة الثانية في برلين، ونسعى لزيادة التعاون مع غرف التجارة الأفريقية لتشمل 17 دولة جديدة.

ودعا مولر، الشركات الأوروبية والألمانية إلى الاستثمار في أفريقيا بدعم من الدولة الألمانية، مشيدا بدعم ألمانيا لصندوق دعم الاستثمار في أفريقيا بمليار يورو مع التركيز على البنية التحتية والتدريب للشباب من خلال مشروع التعاون مع 17 دولة أفريقية في هذا المجال بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة لمواجهة التحديات الاقتصادية فيما يخص التجارة الداخلية، ويتعين جعلها رافدا اساسيا للنمو الاقتصادي، منوها بإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية .

ومن المقرر أن تبدأ في وقت لاحق اليوم قمة العشرين للشراكة مع أفريقيا.