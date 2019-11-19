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مسؤول روسي: استئناف تركيا المحتمل لعمليتها في سوريا يجب أن يكون موضوع مفاوضات

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 2:25 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 2:25 م

أعلن نائب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي فلاديمير جاباروف، اليوم الثلاثاء، أن استئناف تركيا المحتمل للعمليات في سوريا، يجب أن يكون موضوع مفاوضات يمكن من خلالها إقناع أنقرة بأن التكوينات الكردية سيتم سحبها من المنطقة الأمنية.

وقال جاباروف، في حديث لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، نشرته اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن احتمال استئناف أنقرة للعملية، كما ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، سيكون موضوع مفاوضات، ويجب إنهاء كل شكوك تركيا بأنه سيتم سحب القوات الكردية من المنطقة الأمنية، إذا كانت هناك شكوك، فيجب حلها من خلال المفاوضات".

وذكر أن هذه المفاوضات ضرورية لتجنب الاشتباكات بين الجيشين السوري والتركي، مذكرا بأن روسيا توفي دائما بوعودها.

وأوضح جاباروف أنه "إذا وعدت روسيا بشيء ما، بما في ذلك ضمان انسحاب الوحدات الكردية، فستفي بذلك، أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فلا أستطيع أن أتنبأ".

وصرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق، بأن أنقرة مستعدة لاستئناف العمليات في سوريا إذا لم تف روسيا والولايات المتحدة بالتزاماتهما بسحب الوحدات الكردية من المنطقة الأمنية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أطلق في التاسع من أكتوبر الماضي، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" في شمال شرق سوريا.

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