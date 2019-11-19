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تقرير: مقتل شرطي ثان في الاحتجاجات التي تشهدها إيران

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 3:24 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 3:24 ص

لقي شرطي إيراني ثان حتفه في الاحتجاجات الضخمة التي تشهدها إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وكتبت الوكالة على موقع تويتر إن الشرطي لقي حتفه في وقت متأخرليلة أمس الأحد، في اشتباكات مع "مشاغبين" في مدينة ماهشهر الساحلية في جنوب إيران، مضيفة أن مسؤولين اثنين آخرين أصيبا.

ولم يؤكد المسؤولون الإيرانيون حتى الآن مقتل الشرطيين وأحد المحتجين.

وقد أفادت مصادر مسؤولة باعتقال أكثر من ألف متظاهر.

ويقول شهود عيان أن عدد القتلى والمعتقلين أكبر كثير مما تعلنه الحكومة.

واندلعت الاحتجاجات على خلفية رفع اسعار الوقود في البلاد منذ منتصف ليلة يوم الخميس الماضي.


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