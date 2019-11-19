تقرير لقناة الغد يسلط الضوء على قصة السائقة الوحيدة في بنجلاديش

اقتحمت سيدة في بنجلاديش مجال يسيطر عليه الرجال في تلك الدولة لتصبح بذلك الأولى والوحيدة التي تعمل في هذا المجال، إذ تعمل شومي بيجوم سائقة عربة في بنجلاديش، وأوضح تقرير بثته قناة الغد أنه كان عليها أن تبذل ضعف المجهود لتثبت نفسها في هذا المجال الذي يسيطر عليها الرجال.

وأوضحت شومي عبر التقرير أنه في البداية اعتقد الكثير من السائقين أنها تريد سرقة عملهم، لكنهم الآن يدعمونها ويشجعون ما تفعله، مضيفة أن الزبائن يعتقدون للوهلة الأولى أنها ليست ماهرة في القيادة، ولكن في نهاية الرحلة يمدحونها ويؤكدون أنها أفضل من الرجال.

وأشار تقرير الغد إلى أن شومي تأمل في أن تصبح مصدر إلهام لغيرها من السيدات، إذ تؤكد فخرها بما تقوم به، وترى أن العديد من النساء سيتبعون طريقها في المستقبل.