يجمع "نوفمبر" بين ذكرى رحيل رمزين كبيرين، فمطلع الشهر عام 2018 كان شاهدا على وفاة الكاتب الصحفي الكبير حمدي قنديل، صاحب التاريخ الكبير في الصحافة المصرية، إضافة إلى دوره الكبير كونه صاحب إسهام في انطلاق التلفزيون المصري عام 1960.

كذلك شهد يوم 14 نوفمبر رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (أبو عمّار) صاحب الدور الأبرز في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، وأول من ألقى كلمة لفسطين أمام منظمة الأمم المتحدة في عام 1975، قال فيها: "جئتكم ببندقية الثائر في يد، وبغصن الزيتون في يدي الأخرى، فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي.. لا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي.. لا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي. الحرب تندلع من فلسطين والسلم يبدأ من فلسطين".

ومن المؤكد أن فترة الشباب وأيام الدراسة الجامعية تحمل في طياتها ذكريات تأبى أن تمحى من الذاكرة، وبالأخص إذا كانت تخص كاتب كبير ورمز من رموز الصحافة مثل حمدي قنديل وترتبط بشخصية مثل ياسر عرفات، الحاصل على جائزة نوبل للسلام وصاحب تأثير كبير في تاريخ السياسية العربية من خلال حمله لرسالة الاعتراف بالدولة الفلسطينية لسنوات كبيرة وحتى وفاته التي تشكل لغزا كبيرا إلى اليوم.

سرد حمدي قنديل في مذكراته "عشت مرتين"، والتي نشرت عن "دار الشروق" في 2014، ذكريات جمعته بياسر عرفات وقت دراستهما بجامعة القاهرة في الخمسينات، والتي تستعرضها "الشروق" في السطور التالية.

• اللقاء الأول

حكى قنيدل عن لقائه الأول بعرفات فيقول: "لم يكن ياسر عرفات شخصية معروفة عندئذ، كان مجرد طالب مثلنا يدرس في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وإن كنا قد اجتمعنا به من قبل في ندوة عقدت في مقر اتحاد الطلبة الفلسطينيين؛ باعتباره رئيسا للاتحاد".

وعن البدايات السياسية لعرفات، سرد قنديل أحد المواقف التي جمعتهما في اليونان أثناء اجتماعات الاتحاد العالمي للطلبة، فقال في مذكراته "حجزنا السفر في البحر بالباخرة التركية (إسكندرون)، وقبل أن نستقل القطار جميعا من أثٌينا في اليوم التالي، اقترح ياسر عرفات أن نزور الكروبول فذهبنا معا إلى حيث يقع هذا المعبد الشهير فوق هضبة عالية، ومن فوق الهضبة أخذ عرفات يحدق طويلا من خلال نظارة معظمة، ثم ناداني، ولما اقتربت طلب مني أن أثبت عيني في النظارة، ثم سألني هل ترى فلسطين؟ فلسطين تبعد عن هنا مئات الكيلومترات يا ياسر.. فقال عرفات: (ولكنني أراها بوضوح، بل أنني أرى قبة الصخرة تلمع!".

وتابع قنديل: "وعندما سددت النظارة إلى الوجهة التي حددها لم أتبين شيئا سوى مياه البحر على مدى البصر، وظللت سنوات بعد أن بدأ اسم عرفات يلمع في أواخر الستينات حائرا بين ظنوني، فإما أنه خيل إليه بالفعل أنه رأى فلسطين فعلا لشدة تعلقه بها، وإما أنه قد بدأ يلعب دوره كالسياسيين في بيع الأوهام للناس!".