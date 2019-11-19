الأمين العام للناتو يلتقى الرئيس الفرنسي الأسبوع المقبل

أعلن الامين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء، أنه سوف يلتقى الأسبوع المقبل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أثار جدلا بتصريحات وصف فيها الناتو بأنه " ميت دماغيا".

ودافع ستولتنبرج عن الناتو، قائلا إنه على الرغم من الخلافات، كان الحلفاء "دائما قادرون على الاتحاد حول مهمتنا الرئيسية المتمثلة في حماية كل منا الآخر والدفاع عنه".

وأضاف أن من "مسؤولية كل الحلفاء" التأكد من استمرار هذا الحال.

وأعقبت تصريحات ماكرون الأحداث التي وقعت في شمال شرق سوريا، حيث سحبت الولايات المتحدة الأمريكية فجأة قواتها مطلع اكتوبر الماضي، مما سمح لتركيا شن عملية ضد الأكراد الذين يقاتلون تنظيم الدولة الاسلامية" داعش" ضمن ائتلاف دولي.

وقال ماكرون لمجلة الإيكونوميست " ما نشهده الآن هو الموت الدماغي للناتو". وشكك في التعهد الرئيسي لحلفاء الناتو بالدفاع عن أي دولة في حال تعرضها للهجوم.

وقال ستولتنبرج إن أفضل وسيلة لمواجهة أي خلافات" هى الجلوس معا ومناقشة الخلافات وبعد ذلك فهم الرسائل والدوافع بصورة كاملة" مشيرا إلى أن الناتو" تحالف ذكي وقوي للغاية وقادر على التكيف بصورة كبيرة".

ومن المقرر أن يلتقى وزراء دفاع دول الناتو غدا الأربعاء في بروكسل للإعداد للقاء القادة المقرر مطلع كانون أول/ديسمبر المقبل. ومن المرجح أن تهيمن تصريحات ماكرون على اللقائين.