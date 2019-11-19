سلطة الطيران المدني تستضيف دورة للمنظمة العربية حول قواعد المنافسة

ستضيف سلطة الطيران المدني، فعاليات دورة تدريبية حول "قواعد المنافسة العادلة بين شركات الطيران"، التي تنظمها المنظمة العربية للطيران المدني خلال الفترة من ١٧ نوفمبر وحتى ٢١ من نوفمبر الجاري.

وذكرت المنظمة على صفحتها الرسمية أن الكابتن خالد عبدالمنعم نائب رئيس السلطة، افتتح الدورة حيث رحب بالمشاركين في الدورة متمنيا لهم دورة موفقة وإقامة طيبة في بلدهم الثاني مصر.

ويشرف على الدورة السيد خالد عنتر، خبير النقل الجوى بالمنظمة، ويحاضر فيها الدكتور عصام عبد المعبود، أستاذ القانون الدولي.

تهدف الدورة إلى تزويد المتدربين بقواعد المنافسة في القوانين المختلفة وقواعد المنافسة في "الإيكاو" والاتحاد الأوروبي.

ويشارك في الدورة متدربون من كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.