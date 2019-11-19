بومبيو يبحث هاتفيا مع الرئيس الأفغاني الإفراج عن قيادات من طالبان

بحث وزيرالخارجية الأمريكي مايكل بومبيو هاتفيا مع الرئيس الأفغاني أشرف غني مراجعة الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار الإفراج عن ثلاثة معتقلين من قيادات جماعة طالبان .. كما اتفقا على ضرورة الحد من العنف لإنجاح المفاوضات الداخلية بين الأفغان بشأن التوصل إلى تسوية سياسية.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء : إن بومبيو أكد مجددا خلال الاتصال دعم الولايات المتحدة لقرار الرئيس الأفغاني والتزامها بالتعاون عن كثب من أجل التصدي للعنف إذا لم يؤد قرار الرئيس إلى النتائج المرجوة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي على استمرار دعم الولايات المتحدة لقوات الأمن الأفغانية وأشاد بأدائها .. مشددا على أن الدعم الأمني ​​المستمر والتسوية السياسية ضروريان للأفغان من أجل تحقيق السلام ومنع الإرهابيين الدوليين من استخدام أفغانستان مرة أخرى كمنصة للإرهاب الدولي.