قال اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، إنه جرى إزالة 43 حالة تعد واسترداد 4469 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة بمركز أبنوب ضمن تنفيذ الموجة الـ14 من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب"، وتسليمها لجهات الولاية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار الجهود لاسترداد أراضي الدولة ومواجهة كافة أشكال التعدي عليها بكل حزم وحسم واستعادة حق الشعب.

وأكد محافظ أسيوط عن مواصلة الحملات لعملها بحسب البرنامج الزمني المعد لها، من خلال التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية والوحدات محلية وكل الجهات المعنية.

وأكد على عدم التهاون مع المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة للمباني والأراضي الزراعية، لافتا أن المحافظة لا تتدخر جهدا في مد يد العون والمساعدة لاستقبال كل مواطن يتقدم بطلب رسمي بشأن إجراءات التصالح، وتقنين الأوضاع منعا لإهدار حقوق الدولة وحفاظا على الأراضي الزراعية وتفعيلا للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

من جانبه، أوضح تاج أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبنوب، أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم عنها طلبات تقنين، وأسفرت عن إزالة عدد 43 حالة تعد واسترداد 4469 فدانا بقرى المركز المعتدى عليها.

وأشار إلى استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة الـ14 وتسليم جميع الحالات بعد الإزالة لجهات الولاية.