استقبال رسمي للأمير تشارلز وزوجته كاميلا في نيوزيلندا

استقبلت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، وأعضاء بالقوات المسلحة النيوزيلندية، ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا، اليوم الثلاثاء.

وكان الزوجان الملكيان قد وصلا نيوزيلندا أمس الأول الأحد، في زيارة لمدة ستة أيام، وعقب الاستقبال، التقى أمير ويلز بصورة خاصة مع كل من أدرن وزعيم المعارضة سيمون بريدجز.

وقال أردرن لوسائل الإعلام بعد اللقاء "لقد قمنا بتبادل الآراء بشأن قضايا تتعلق بصورة خاصة بالبيئة"، مضيفة: "الأمير دائما ما يهتم بهذه القضايا، فهو يسبق عصره بمعرفته بشأن التغير المناخي".

وانضم الأمير بعد ذلك لمتطوعين من منظمة سي كلينرز غير الربحية، التي تعمل على إزالة البلاستيك من المياه الساحلية حول نيوزيلندا، حيث شارك الأمير في "دورية لإزالة البلاستيك" حول الميناء.

وسوف يستطيع المواطنون رؤية الزوجين الملكيين بعد ظهر اليوم، حيث سوف يقومان بالتجول في المنطقة الساحلية بأوكلاند.

ومن المقرر أن يزور تشارلز وكاميلا، غدا الأربعاء، منطقة وايتانجي، على بعد 230 كيلومترا شمال أوكلاند، حيث قام ممثلو التاج البريطاني ومسؤولو الماوري بتوقيع وثيقة تأسيس البلاد عام 1840.

وبعد ذلك سوف يسافر الزوجان إلى مدينة كرايستشيرش لكي يشهدا إعادة إحياء المدينة بعد الزلزال المدمر الذي وقع عام 2011، ولدعم أقارب ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في 15 مارس الجاري.