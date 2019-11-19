ثلاثة من قادة حركة «حقاني» يغادرون أفغانستان ضمن صفقة للإفراج عن رهينتين غربيتين

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أفادت تقارير إخبارية اليوم /الثلاثاء/ بأن ثلاثة من قادة شبكة (حقاني) غادروا أفغانستان، وذلك عقب قيام الحكومة بإطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن رهينتين غربيتين لدى حركة طالبان.

وأكدت مصادر مطلعة على تطورات الأحداث - وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن الحكومة الأفغانية أطلقت سراح ثلاثة من كبار قادة شبكة حقاني في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي - في وقت سابق - إن الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبدالغني اتصل هاتفيا بوزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين مساء أمس لمراجعة الخطوات اللازمة لتنفيذ القرار الأخير بإطلاق سراح قادة طالبان/حقاني الثلاثة البارزين.

وفي غضون ذلك، أصرحت مصادر مقربة من طالبان إن حركة طالبان ستطلق سراح محاضرَي الجامعة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

وأعلن عبد الغني في وقت سابق من اليوم أن الحكومة الأفغانية ستفرج عن قادة شبكة حقاني الثلاثة البارزين في مقابل إطلاق محاضري الجامعة الأمريكية.

والرهينتان الأجنبيتان هما الأمريكي كيفن كينج (63 عاما) والأسترالي تيموثي ويكس (50 عاما)، وكانا يعملان بالجامعة الأمريكية في أفغانستان.